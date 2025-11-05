Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 17,73 GBP nach.

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 17,73 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 17,61 GBP. Bei 17,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 640.545 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2025 Kursverluste bis auf 17,00 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 4,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,97 GBP für die Diageo-Aktie.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

