Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag in Rot
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 17,52 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 2,5 Prozent auf 17,52 GBP ab. Bei 17,27 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,27 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 311.485 Diageo-Aktien.
Am 14.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 49,51 Prozent zulegen. Bei 17,00 GBP erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 2,97 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,97 GBP.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
