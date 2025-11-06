DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Diageo Aktie

WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:01 Uhr
Diageo Buy
Diageo plc
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aufgrund der gedämpften Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Spirituosenkonzerns mittlerweile klar unter dem anderer Konsumwerte, schrieb Edward Mundy am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Auf dieser Basis benötige es nicht viel, damit sich der Kurs positiv entwickelt. Er sieht weiterhin zahlreiche Möglichkeiten zur operativen Verbesserung und zur Diversifizierung der Wachstumsquellen, gepaart mit soliden Aussichten für den Cashflow und den operativen Gewinn (Ebit)./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,80 £		 Abst. Kursziel*:
36,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,41 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:56 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08:41 Diageo Outperform Bernstein Research
08:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 Diageo Buy UBS AG
mehr Analysen

