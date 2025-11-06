Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aufgrund der gedämpften Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Spirituosenkonzerns mittlerweile klar unter dem anderer Konsumwerte, schrieb Edward Mundy am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Auf dieser Basis benötige es nicht viel, damit sich der Kurs positiv entwickelt. Er sieht weiterhin zahlreiche Möglichkeiten zur operativen Verbesserung und zur Diversifizierung der Wachstumsquellen, gepaart mit soliden Aussichten für den Cashflow und den operativen Gewinn (Ebit)./rob/tih/ag

