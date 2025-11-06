Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo knickt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 7,0 Prozent auf 16,71 GBP.

Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 7,0 Prozent auf 16,71 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 16,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 17,27 GBP. Zuletzt wechselten via London 4.984.983 Diageo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 16,69 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 0,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 22,75 GBP.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

