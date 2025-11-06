DAX23.727 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.055 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 RENK RENK73 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienkurs aktuell

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo knickt am Donnerstagnachmittag ein

06.11.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo knickt am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 7,0 Prozent auf 16,71 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,05 EUR -1,25 EUR -6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 7,0 Prozent auf 16,71 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 16,69 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 17,27 GBP. Zuletzt wechselten via London 4.984.983 Diageo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 16,69 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 0,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 22,75 GBP.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
14:11Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
13:16Diageo BuyUBS AG
11:41Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:16Diageo BuyUBS AG
03.11.2025Diageo BuyUBS AG
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:11Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
11:41Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen