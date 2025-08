Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag in Rot

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 34,77 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 34,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 34,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 234.983 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. 22,58 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,40 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen -1019000000,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

