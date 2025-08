Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz steigt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 35,29 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 35,27 EUR. Bei 34,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.374 Porsche Automobil vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 17,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Mit Abgaben von 13,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,53 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

