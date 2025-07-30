Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 35,75 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 35,75 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,47 EUR. Zuletzt wechselten 142.729 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 14,80 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal -1019000000,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 9,05 EUR im Jahr 2025 aus.

