Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,90 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 33,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 177.778 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 11,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

