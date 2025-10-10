DAX24.591 -0,1%Est505.619 -0,1%MSCI World4.338 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.065 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,64 -2,4%Gold3.986 +0,3%
Blick auf Porsche Automobil-Kurs

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

10.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
33,91 EUR -0,14 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 33,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 177.778 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 11,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr angefallen

Aktienempfehlung Porsche Automobil-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen