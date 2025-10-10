Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verteuert sich am Freitagvormittag

Porsche Automobil im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 33,96 EUR zu.

Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 33,96 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,21 EUR zu. Bei 34,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 41.910 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 17,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 11,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,14 EUR an.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 3,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

