Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag freundlich

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 36,26 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,26 EUR aus. Bei 36,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 15.102 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 17,54 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 16,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 189,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 10 Jahren eingebracht