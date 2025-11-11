Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:51 Uhr wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 36,14 EUR nach oben. Die Porsche Automobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,24 EUR aus. Mit einem Wert von 35,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 196.213 Porsche Automobil-Aktien.

Bei 40,37 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 11,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Abschläge von 15,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,43 EUR je Porsche Automobil-Aktie an.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der Porsche Automobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

