DAX24.039 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,9%Dow44.443 +1,1%Nas21.589 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,53 -0,3%Gold3.342 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Eurokurs legt zu - die Gründe Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

12.08.25 16:09 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Porsche Automobil vz hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche Automobil vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,19 EUR 0,18 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche Automobil vz-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 36,21 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,53 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,13 EUR ein. Bei 36,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 208.867 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 15,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche Automobil vz ein Ergebnis je Aktie von 3,49 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr bedeutet

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
03.02.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen