Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche Automobil vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,21 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche Automobil vz-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 36,21 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,53 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,13 EUR ein. Bei 36,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 208.867 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 15,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche Automobil vz ein Ergebnis je Aktie von 3,49 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr bedeutet

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren