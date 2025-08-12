Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Mit einem Kurs von 36,20 EUR zeigte sich die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Porsche Automobil vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,47 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 36,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,01 EUR. Zuletzt wechselten 21.515 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 17,73 Prozent wieder erreichen. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 9,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

