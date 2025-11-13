Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil legt am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Zuletzt stieg die Porsche Automobil-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,38 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 37,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil-Aktie bisher bei 37,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.329 Porsche Automobil-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche Automobil seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 708,00 Mio. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 31.03.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.

