Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktienentwicklung

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag auf grünem Terrain

15.10.25 12:04 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 33,60 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 33,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 33,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 102.953 Porsche Automobil-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,32 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,35 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 37,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr angefallen

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

