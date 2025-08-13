Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:49 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,20 EUR nach oben. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,08 EUR. Zuletzt wechselten 80.655 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 22,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

