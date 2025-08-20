Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 37,07 EUR nach.
Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 37,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 37,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.580 Porsche Automobil vz-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,62 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. 14,97 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 21,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,81 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.
Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil vz einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.
