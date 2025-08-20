DAX24.180 -0,4%ESt505.440 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,22 +0,3%Gold3.335 -0,4%
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kurseinbußen

21.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 37,07 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,97 EUR -0,37 EUR -0,99%
Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 37,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 37,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.580 Porsche Automobil vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,62 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. 14,97 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 21,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,81 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil vz einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren verloren

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Aktien-Tipp Porsche Automobil vz-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

