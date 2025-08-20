Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,24 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,24 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,91 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 37,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 208.672 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 18,21 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie
DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren verloren
Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären
Aktien-Tipp Porsche Automobil vz-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2024
|Porsche Automobil vz Kaufen
|DZ BANK
|30.08.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|10.02.2025
|Porsche Automobil vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen