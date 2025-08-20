Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,24 EUR nach.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,24 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,91 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 37,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 208.672 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 18,21 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

