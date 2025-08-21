Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Porsche Automobil vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,38 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 37,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,22 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.702 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 14,02 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil vz einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 7,91 EUR je Aktie aus.

