Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag in Grün
Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,12 EUR.
Das Papier von Porsche Automobil legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil-Aktie bisher bei 36,38 EUR. Bei 36,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.792 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 10,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 15,67 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,77 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,00 EUR.
Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil im vergangenen Quartal 708,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil 459,00 Mio. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den Porsche Automobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,20 EUR je Aktie.
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
