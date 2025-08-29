Kraft Heinz-Aktie tiefer: Unternehmensaufspaltung geplant
Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz spaltet sich in zwei separat an der Börse notierte Unternehmen auf.
Getrennt sollen beide Teile in Zukunft jeweils mehr für Investoren abwerfen. Ein Unternehmen soll sich auf die Bereiche Saucen wie Heinz-Ketchup und Fertiggerichte wie Kraft Mac & Cheese konzentrieren, wie Kraft Heinz am Dienstag mitteilte. Der Bereich setzte 2024 rund 15,4 Milliarden US-Dollar (rund 13,2 Mrd Euro) um. Das zweite Unternehmen soll den Bereich Lebensmittelprodukte wie Oscar Mayer Hotdogs und Lunchables wie Fertig-Hamburger beinhalten. Dieser erzielte 2024 einen Umsatz von rund 10,4 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs reagierte kaum auf die Pläne. Zuletzt notierte das Papier im NASDAQ-Handel 2,15 Prozent schwächer bei 27,38 US-Dollar.
Die Aufspaltung der Unternehmen werde "die Kraft unserer Marken entfesseln und das Potenzial unseres Geschäfts erschließen", sagte Konzernchef Carlos Abrams-Rivera, der nach der Ausgliederung als Chef die Lebensmittelprodukte führen soll. Nach einem Manager für den Saucen-Bereich werde gesucht. Die Namen der beiden Unternehmen sollen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.
Im Mai 2025 hatte der Konzern mitgeteilt, dass er eine "mögliche strategische Transaktion" in Betracht ziehe, jedoch ohne Details mitzuteilen. Die Aufspaltung macht die Fusion der beiden Lebensmittelhersteller Heinz und Kraft aus dem Jahr 2015 wieder rückgängig.
