Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Dienstagnachmittag ins Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 146,02 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 146,02 USD zu. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,54 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 145,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 180.035 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Am 10.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 1,32 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,88 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.
Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude
Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
Analysen zu Procter & Gamble Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2019
|ProcterGamble Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|ProcterGamble Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.2017
|ProcterGamble Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Credit Suisse Group
|23.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen