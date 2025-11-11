Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Dienstagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 146,02 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 146,02 USD zu. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,54 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 145,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 180.035 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Am 10.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 1,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,88 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

