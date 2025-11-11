Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble präsentiert sich am Abend fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 147,80 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 147,80 USD zu. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 148,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 145,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 905.027 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Bei einem Wert von 144,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Abschläge von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,88 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Am 24.10.2025 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 28.01.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude