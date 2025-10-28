Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 152,80 USD zu.
Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 152,80 USD. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 152,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,16 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 229.661 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 18,06 Prozent zulegen. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 3,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 USD aus. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.
Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,39 Mrd. USD im Vergleich zu 21,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 28.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.
