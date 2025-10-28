Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zieht am Abend an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Procter Gamble konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 152,00 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 152,00 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 153,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 421.434 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,68 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 146,97 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,31 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,27 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Aktie aus.

