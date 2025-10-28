DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,24 -2,3%Gold3.953 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs im Fokus

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zieht am Abend an

28.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zieht am Abend an

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Procter Gamble konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 152,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
130,04 EUR 0,08 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 152,00 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 153,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 421.434 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,68 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 146,97 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,31 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,27 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen