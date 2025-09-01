ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE mit herben Abschlägen am Dienstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,0 Prozent auf 7,79 EUR.
Um 15:50 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 7,79 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,76 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.836 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 8,41 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 7,43 Prozent niedriger. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,056 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,68 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,39 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,853 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Halten
|DZ BANK
|05.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Halten
|DZ BANK
|05.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
