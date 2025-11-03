DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1516 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Profil
Blick auf Aktienkurs

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Aufschlag

03.11.25 12:05 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,32 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 5,32 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,37 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.047 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 60,34 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,41 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,32 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,783 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

