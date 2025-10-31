ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,34 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 5,34 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 744 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,74 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 15,73 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,39 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,783 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

