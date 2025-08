ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 7,95 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,95 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,92 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146.225 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,055 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,71 EUR.

Am 31.07.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,845 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

