ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 5,18 EUR.

Die Aktie legte um 15:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,18 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,32 EUR. Bei 5,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.269 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 39,27 Prozent niedriger. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,13 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,32 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

