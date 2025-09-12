ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,25 EUR ab.
Um 09:01 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.031 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.
Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 28,00 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,68 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.
Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,839 EUR je Aktie aus.
ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Berlusconi-Konzern übernimmt die volle Kontrolle
ProSiebenSat.1-Aktie verliert: ProSiebenSat.1 muss laut Berlusconi lokaler werden
ProSiebenSat.1-Aktie tief im Minus: MFE-Angebotsfrist läuft aus
