Aktienkurs aktuell

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag gesucht

20.08.25 09:25 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 7,99 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.247 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 8,13 EUR erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,82 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 43,64 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,056 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,71 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,860 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: MFE verfehlt Mehrheit bei ProSiebenSat.1

ProSieben-Aktie stabil: Spekulationen um Zukunft von Joko und Klaas

Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
