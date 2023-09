ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 6,78 EUR ab.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 6,78 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,75 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 136.107 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,44 EUR). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 5,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

