ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 8,13 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,93 EUR. Zuletzt wechselten 211.538 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 44,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,860 EUR im Jahr 2025 aus.

