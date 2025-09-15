DAX23.665 -0,4%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,21 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Vormittag ins Plus

16.09.25 09:26 Uhr
PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Vormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 19,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,93 EUR 0,45 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 19,64 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,68 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.786 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 144,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,129 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 24.07.2025. PUMA SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,67 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte PUMA SE einen Verlust von -2,492 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

