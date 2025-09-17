PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Vormittag ins Minus
Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PUMA SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 22,82 EUR.
Um 09:07 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 22,82 EUR. Bei 22,69 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.518 PUMA SE-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 110,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2025 Kursverluste bis auf 17,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,610 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,129 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,81 EUR.
Am 24.07.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2025 -2,492 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
PUMA-Aktie setzt Rally wegen Übernahmespekulationen fort
PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch
PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen
