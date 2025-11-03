QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 40,11 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 40,11 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 40,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.231 QIAGEN-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,166 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,34 USD im Jahr 2025 aus.

