So entwickelt sich QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag gesucht

31.10.25 16:08 Uhr
31.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 40,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,64 EUR 0,69 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 40,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 40,10 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 134.698 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 16,65 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 15,67 Prozent wieder erreichen.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,194 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 533,54 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 04.11.2025 gerechnet. Am 03.11.2026 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: QIAGEN

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
