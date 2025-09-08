QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 40,49 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,49 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,50 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.259 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,96 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,45 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,54 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,35 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

