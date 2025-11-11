DAX23.988 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Vormittag

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Vormittag

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,44 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 37,44 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.807 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 20,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,194 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Am 04.11.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 532,58 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
08:41QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
05.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
