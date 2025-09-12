DAX23.793 +0,4%ESt505.430 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,15 +0,4%Gold3.645 +0,1%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Kursabschlägen

15.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 38,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,67 EUR -0,36 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 38,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.109 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,54 Prozent. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,160 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

