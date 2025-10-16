QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 40,96 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,96 EUR. Bei 41,28 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.199 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,63 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 19,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,176 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,85 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert