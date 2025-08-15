DAX24.309 -0,2%ESt505.430 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1682 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Aktie im Blick

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Montagvormittag fester

18.08.25 09:25 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
42,01 EUR -0,08 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von QIAGEN legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,05 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 42,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.279 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 12,62 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,59 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,54 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 496,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Bildquellen: QIAGEN

