QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 42,50 EUR zu.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 42,50 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 42,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.333 QIAGEN-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 10,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 19,45 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.
Am 05.08.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 533,54 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 496,35 Mio. USD umgesetzt.
Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.
In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
