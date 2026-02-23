DAX25.304 +0,1%Est506.158 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +2,2%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 BASF BASF11 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rekordgewinn

IAG-Aktie mit Aufschlägen: British-Airways-Mutter erzielt Rekordüberschuss

27.02.26 09:38 Uhr
IAG-Aktie gewinnt: Rekord trotz Passagierrückgang - British Airways-Mutter überrascht mit Milliardengewinn | finanzen.net

Die British-Airways-Mutter IAGist im vergangenen Jahr zu neuen Höhen aufgestiegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
5,20 EUR 0,12 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Obwohl die Zahl der Fluggäste leicht sank, legte der operative Gewinn vor Sondereffekten dank höherer Erlöse und gesunkener Spritkosten um 13 Prozent auf gut fünf Milliarden Euro zu, wie die International Consolidated Airlines (IAG) am Freitag in London mitteilte. Der Überschuss wuchs sogar um 22 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Konzernchef Luis Gallego sprach von Rekordergebnissen und erwartet für 2026 weitere Steigerungen. Das Flugangebot soll in diesem Jahr um drei Prozent wachsen.

Wer­bung

Im abgelaufenen Jahr beförderten die zu IAG gehörenden Airlines British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level knapp 121,6 Millionen Passagiere und damit 0,4 Prozent weniger als 2024. Konzernweit gingen die Fluggastzahlen sowohl auf den wichtigen Nordatlantikstrecken als auch innerhalb Europas zurück. Aufwärts ging es auf den Verbindungen nach Lateinamerika, Asien, Afrika und in den Nahen Osten. Unter den Konzern-Airlines zählte einzig die spanische Iberia weniger Passagiere.

Trotz der mauen Passagierentwicklung stieg der Umsatz des Konzerns um dreieinhalb Prozent auf 33,2 Milliarden Euro. Ein leichter Anstieg der Ticketpreise wurde von einer gesunkenen Sitzauslastung praktisch aufgezehrt. Allerdings sanken die Treibstoffkosten in Summe um fast sieben Prozent auf rund 7,1 Milliarden Euro, was dem Konzern Ausgaben von mehr als einer halben Milliarde Euro ersparte.

Die IAG-Aktie gewinnt an der Börse in London zeitwiese 0,63 Prozent auf 461,20 Pence.

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf International Consolidated Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumRatingAnalyst
08:01International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
26.02.2026International Consolidated Airlines BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
11.02.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
20.01.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
26.02.2026International Consolidated Airlines BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
11.02.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
20.01.2026International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2026International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
12.09.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025International Consolidated Airlines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
19.11.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
07.11.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
09.09.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
06.08.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für International Consolidated Airlines S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen