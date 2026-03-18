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Marktkap. 18,01 Mrd. EUR

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WKN A1H6AJ

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ISIN ES0177542018

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Symbol BABWF

Goldman Sachs Group Inc.

International Consolidated Airlines Buy

08:11 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 470 auf 440 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Bewertungsmodelle für die Lufthansa und die Airline-Holding IAG am Freitag an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze. Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen. Während er bei der Lufthansa nun zum Verkauf rät, bleibt er bei IAG auf Kaufen. Bei IAG ist er vor allem optimistischer für den Free Cashflow./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
4,40 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,93 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
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09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.03.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
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