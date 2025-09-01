RENK Aktie News: RENK macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 67,16 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 67,16 EUR nach oben. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,85 EUR. Bei 67,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 82.338 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,598 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 347,53 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272,64 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT höher: Ministerrat tagt zu Sicherheitslage - Triton trennt sich von RENK