RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 84,47 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 84,47 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 82,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 337.185 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 EUR je RENK-Aktie.

