DAX24.401 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1670 -0,4%Öl65,34 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Kursentwicklung im Fokus

RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Dienstagmittag

07.10.25 12:06 Uhr
RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 84,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
84,52 EUR -1,80 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 84,47 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 82,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 337.185 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite

HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen