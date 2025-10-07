DAX24.329 -0,2%Est505.615 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.951 -0,3%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Aktienkurs im Fokus

RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

07.10.25 09:26 Uhr
RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 84,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
82,94 EUR -3,38 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 84,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 82,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,90 EUR. Bisher wurden heute 123.193 RENK-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 7,55 Prozent Luft nach oben. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 78,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 347,53 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272,64 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

