RENK Aktie News: RENK wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 66,64 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 66,64 EUR nach. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 65,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 591.868 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 28,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 276,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT höher: Ministerrat tagt zu Sicherheitslage - Triton trennt sich von RENK